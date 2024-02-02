Обвинение в халатности при расселении жилья прокомментировали в мэрии Перми

«В программу расселения в рамках нацпроекта включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Жилые строения в Орджоникидзевском районе Перми по улицам: Александра Щербакова, 15, Бумажников, 2, Генерала Доватора, 34, Генерала Черняховского, 3, Корсуньская, 5, Корсуньская, 9, Ольховская, 29 признали таковыми после этого срока. Потому они не расселяются в рамках нацпроекта. Ограниченный объём финансирования региональной программы ранее не позволил включить в неё весь жилфонд, получивший статус аварийного после 1 января 2017 года», — рассказали в администрации.