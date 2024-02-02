Обвинение в халатности при расселении жилья прокомментировали в мэрии Перми

Нарушения в работе чиновников выявила прокуратура.
В администрации сообщили, что расселение людей из аварийных домов в Перми последние несколько лет проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и по адресной региональной программе, срок действия которой завершился в 2023 году.
«В программу расселения в рамках нацпроекта включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Жилые строения в Орджоникидзевском районе Перми по улицам: Александра Щербакова, 15, Бумажников, 2, Генерала Доватора, 34, Генерала Черняховского, 3, Корсуньская, 5, Корсуньская, 9, Ольховская, 29 признали таковыми после этого срока. Потому они не расселяются в рамках нацпроекта. Ограниченный объём финансирования региональной программы ранее не позволил включить в неё весь жилфонд, получивший статус аварийного после 1 января 2017 года», — рассказали в администрации.
Мэрия сформировала список домов, которые признали аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, чтобы краевой минстрой внёс их в новую региональную программу по расселению. Однако вопрос о её формировании рассмотрят уже после 2024 года.
«Для обеспечения безопасности жильцам аварийных домов предложили перебраться до расселения в манёвренное жильё», — говорят в администрации.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что в Перми возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников мэрии. В прокуратуре посчитали, что они без объективных причин сдвинули сроки переселения жителей нескольких аварийных домов, которые находятся в Орджоникидзевском районе.