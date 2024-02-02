Черный ящик с миллионами: хабаровчанина осудят за кражу дорогостоящего фотоаппарата

В Хабаровске закончили расследовать уголовное дело против 45-летнего жителя Краснофлотского района. Его обвиняют в краже дорогостоящего комплекса для аэрофотосъемки.
В октябре прошлого года студенты приехали из Комсомольска-на-Амуре и разгружали оборудование на крыльце вуза. Было темно, и черный кейс слился с окружающей средой, так что его обучающиеся забыли на улице. Там лежал тот самый комплекс за 3,4 миллиона рублей. Это специализированное оборудование крепится к квадрокоптеру и предназначено для проведения геодезических работ.
— Работники университета, обнаружив пропажу, обратились в полицию. Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из городской полиции и отдела полиции № 8 раскрыли преступление в течение дежурных суток. Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Раньше мужчину уже судили за кражу. В отделении он рассказал, что заметил чемодан рано утром. Он сразу смекнул, что комплекс, лежащий внутри, можно продать, и украл его. Однако заработать на нем не успел.
Сейчас аппарат находится у полицейских. Когда работа над делом закончится, его вернут владельцу. Дело направлено в суд.