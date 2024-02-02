Черный ящик с миллионами: хабаровчанина осудят за кражу дорогостоящего фотоаппарата

В октябре прошлого года студенты приехали из Комсомольска-на-Амуре и разгружали оборудование на крыльце вуза. Было темно, и черный кейс слился с окружающей средой, так что его обучающиеся забыли на улице. Там лежал тот самый комплекс за 3,4 миллиона рублей. Это специализированное оборудование крепится к квадрокоптеру и предназначено для проведения геодезических работ.