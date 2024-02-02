Во Владивостоке виновника ДТП приговорили к 6 годам колонии

В Приморье к 6 годам лишения свободы приговорен виновник ДТП, в котором пострадала девушка-пешеход. В момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре Приморского края.
Авария произошла в июле 2022 года. Мужчина 1986 года рождения управлял автомобилем «Mercedes-Benz CLS350» в пьяном состоянии и возле дома № 49 на улице Крыгина выехал на тротуар, где совершил наезд на девушку. После совершения ДТП водитель скрылся с места аварии, однако задержан неподалеку на парковке торгового центра. Пострадавшая 1990 года рождения получила тяжкий вред здоровью.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет в колонии общего режима. Также осужденный лишен права управления автомобилем на 3 года. В качестве компенсации потерпевшей он должен будет выплатить более 4 млн рублей.