Во Владивостоке виновника ДТП приговорили к 6 годам колонии

Авария произошла в июле 2022 года. Мужчина 1986 года рождения управлял автомобилем «Mercedes-Benz CLS350» в пьяном состоянии и возле дома № 49 на улице Крыгина выехал на тротуар, где совершил наезд на девушку. После совершения ДТП водитель скрылся с места аварии, однако задержан неподалеку на парковке торгового центра. Пострадавшая 1990 года рождения получила тяжкий вред здоровью.