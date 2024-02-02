Пенсионер поджег на себе одежду при приготовлении пищи, его госпитализировали

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице пожилого мужчину госпитализировали с ожогами, полученными в результате зажигания на нем одежды при приготовлении пищи, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.



Вчера, 1 февраля, в 15.00 спасателям сообщили о госпитализации с ожогами мужчины 1940 года рождения. Травмы пенсионер получил в результате загорания на нем одежды при приготовлении пищи на газовой плите. Происшествие произошло в квартире пожилого минчанина на ул. Железнодорожной. Причина пожара — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.



За прошедшие сутки в Минске зарегистрировано 2 пожара. На оказание технической помощи спасатели выезжали 12 раз. −0-