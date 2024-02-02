В Нижегородской области женщина пыталась поджечь отделение Сбербанка

В Сбербанке подчеркнули, что выполняя подобные задания мошенников, «граждане сами становятся преступниками и привлекаются к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ “Хулиганство” с наказанием до 8 лет лишения свободы и даже по статье 205 УК РФ “Террористический акт” с наказанием до 25 лет лишения свободы». РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов.