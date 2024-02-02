В Нижегородской области женщина пыталась поджечь отделение Сбербанка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев — РИА Новости. Женщина, попавшая под влияние мошенников, попыталась поджечь отделение банка в городе Бор Нижегородской области, она задержана, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
По данным пресс-службы, в ходе инцидента 1 февраля женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в отделении банка.
«В результате случившегося пострадавших нет. Произошло незначительное возгорание, устраненное сотрудниками офиса. Злоумышленница оперативно задержана. Сбербанк всецело содействует правоохранительным органам», — сообщили в пресс-службе компании. Собеседница агентства подчеркнула, что женщина, бросившая бутылку с зажигательной смесью, «находилась под влиянием мошенников, которые зомбируют граждан и не только воруют денежные средства, но и склоняют к преступным действиям».
В Сбербанке подчеркнули, что выполняя подобные задания мошенников, «граждане сами становятся преступниками и привлекаются к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ “Хулиганство” с наказанием до 8 лет лишения свободы и даже по статье 205 УК РФ “Террористический акт” с наказанием до 25 лет лишения свободы». РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов.
По данным регионального управления МЧС, 1 февраля в 14.31 поступила информация о пожаре по адресу: город Бор, улица Коммунистическая, 13а. По указанному адресу находится пятиэтажный жилой дом, на первом этаже расположено отделение Сбербанка. На момент прибытия первых пожарных подразделений в 14.36 открытое горение отсутствовало, наблюдалось сильное задымление с характерным запахом пластика, отметили в ведомстве. Самостоятельно эвакуировались 11 человек. Погибших и пострадавших нет.