Трое мигрантов напали на севастопольца: Бастрыкин поручил завести уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения троих мигрантов на жителя Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Информация об инциденте появилась в социальных сетях. В публикациях говорилось, что трое мигрантов причинили телесные повреждения севастопольцу. По факту случившегося проводится проверка. СК ходатайствует о передаче материалов в свое производство.
Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву завести уголовное дело, а также представить доклад об обстоятельствах преступления.
— Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.