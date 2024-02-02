В Крыму женщина отдала семь миллионов за «очистку кармы»

В июле 2023 года женщина получила звонок от неизвестной целительницы. Та предупредила, что если женщина не выполнит церемонию защиты и очистки кармы, то ее близкому родственнику может произойти несчастье, отметили в ведомстве. Дороти запросила 100 тысяч рублей за свои услуги. Кроме того, псевдо-целительница убедила жительницу Белогорска в том, что после церемонии деньги вернутся на счет.