Прокуратура назвала самые криминальные районы Минской области

Прежде всего, прокурор Минской области Юрий Щетько заявил, что в 2023-м, в целом, в области снизилось на 4,4% количество зарегистрированных преступлений. Меньше произошло убийств, краж и грабежей. Однако на 7,8% увеличилось количество тяжких преступлений. Также наблюдается рост противоправных деяний, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Почти в 2 раза больше на Минщине стало мошенничеств (1694 против с 1041 в 2022-м).