Прокуратура назвала самые криминальные районы Минской области

Стало известно о самых криминальных регионах Минской области. Речь об этом велась на годовой коллегии прокуратуры Минской области, сообщает служба информации прокуратуры.
Прежде всего, прокурор Минской области Юрий Щетько заявил, что в 2023-м, в целом, в области снизилось на 4,4% количество зарегистрированных преступлений. Меньше произошло убийств, краж и грабежей. Однако на 7,8% увеличилось количество тяжких преступлений. Также наблюдается рост противоправных деяний, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Почти в 2 раза больше на Минщине стало мошенничеств (1694 против с 1041 в 2022-м).
— Участились преступления в подростковой среде, — подчеркнул прокурор Щетько.
А вот самыми криминальными районами Минщины названы: Крупский, Борисовский, Пуховичский, Воложинский, Молодечненский, Столбцовский, Березинский и Минский. В этих регионах в 2023-м уровень преступности был выше среднего по области.
Ранее Генпрокуратура указала на рост преступности в Минске.