В Волгоградской области простились с бойцом подразделения «Шторм Z»

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в администрации Солодчинского сельского поселения, Сергей провел здесь детство, доучился до пятого класса. По имеющейся информации, остальную часть жизни мужчина прожил в Волгограде.
В поселковой администрации уточнили, что погиб боец еще в октябре прошлого года, а похоронили его 2 декабря. Церемония прошла с участием роты почетного караула и оружейным салютом.
«Администрация Ольховского района обеспечила поминальный обед, также были оказаны все положенные в таких случаях воинские почести», — рассказали в администрации Солодчинского сельского поселения.
У участника специальной военной операции остались мать, три сестры, двое несовершеннолетних детей. Редакция «Волгоградской правды.ру» выражает самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.