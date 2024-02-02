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В Волгоградской области простились с бойцом подразделения «Шторм Z»

Погибший в зоне СВО 37-летний уроженец Ольховского района Сергей Евстигнеев был похоронен со всеми воинскими почестями.
Источник: Волгоградская правда

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в администрации Солодчинского сельского поселения, Сергей провел здесь детство, доучился до пятого класса. По имеющейся информации, остальную часть жизни мужчина прожил в Волгограде.

В поселковой администрации уточнили, что погиб боец еще в октябре прошлого года, а похоронили его 2 декабря. Церемония прошла с участием роты почетного караула и оружейным салютом.

«Администрация Ольховского района обеспечила поминальный обед, также были оказаны все положенные в таких случаях воинские почести», — рассказали в администрации Солодчинского сельского поселения.

У участника специальной военной операции остались мать, три сестры, двое несовершеннолетних детей. Редакция «Волгоградской правды.ру» выражает самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.