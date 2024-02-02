Полиция Приморья устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Уссурийске

Авария случилась на улице Некрасова. Установлено, что 19-летний водитель Toyota Cresta не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП от полученных травм водитель скончался. На снимках видно, что автомобиль врезался боком, в результате чего машина практически сложилась пополам.