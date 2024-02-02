Полиция Приморья устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Уссурийске

В Приморье полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП у Уссурийске, которое произошло вечером 1 февраля. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МВД.
Авария случилась на улице Некрасова. Установлено, что 19-летний водитель Toyota Cresta не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП от полученных травм водитель скончался. На снимках видно, что автомобиль врезался боком, в результате чего машина практически сложилась пополам.
По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию.
Напомним, ранее во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием четырех машин. Однако в результате столкновения никто не пострадал.