Минздрав Татарстана проверяет информацию об утечке данных пациентов

В Татарстане жители в социальных сетях распространили информацию о том, что в даркнет попали персональные данные пациентов одной из центральных районных больниц. По предварительным данным, незаконно был получен доступ лишь к узкому сегменту записей.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, речь идет об утечке сведений не обо всех пациентах. Специалисты предположили, что это может быть связано с нарушениями со стороны отдельных сотрудников медучреждения.
В настоящее время проводится служебная проверка. К ней привлекли специалистов по информационной безопасности. В ведомстве заверили, что по итогам проверки будут приняты все необходимые меры, чтобы подобный инцидент не повторился.
Напомним, мошенники взломали телефон главы Минсельхозпрода Татарстана Марата Зяббарова.