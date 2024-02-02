Власти Ростова объяснили размер компенсации жителям дома на Нариманова

Сотрудники администрации Ростова ответили на жалобы жителей обрушившегося дома на улице Нариманова, которые посчитали размер компенсации за утраченное имущество маленьким. Об это этом шла речь на встрече властей с жильцами.
— Как озвучили, сумму от миллиона до миллиона двести получит каждый. Когда сейчас однокомнатная квартира стоит 5 миллионов, 3 миллиона. Что мы за этот миллион, жители этого дома, вообще купим, — задала вопрос властям одна из жительниц пятиэтажки.
Ответ на этот вопрос дал директор городского департамента координации строительства и перспективного развития Юрий Черевиченко:
— Это непосредственно не администрация производит оценку. Дальше эта оценка утверждается комиссией. Сейчас практически все уже уведомлены с результатами оценки. Вам дается по закону 3 месяца на принятие решения. Либо согласиться с оценкой, либо оспорить в суде. Это ваше право.
Напомним, что часть первого подъезда пятиэтажки начала обрушаться 27 января вечером. После этого все жители из него эвакуировались. На следующий день утром там обвалилась часть подъезда. К счастью, никто не пострадал. Спустя пять дней после этого из дома эвакуировали домашних животных, которые оказались заперты.