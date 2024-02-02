Власти Ростова объяснили размер компенсации жителям дома на Нариманова

Напомним, что часть первого подъезда пятиэтажки начала обрушаться 27 января вечером. После этого все жители из него эвакуировались. На следующий день утром там обвалилась часть подъезда. К счастью, никто не пострадал. Спустя пять дней после этого из дома эвакуировали домашних животных, которые оказались заперты.