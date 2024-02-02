Челябинец укусил полицейского в поезде

Мужчину поймали с наркотиками в поезде Новый Уренгой — Уфа 3 октября 2023 года. «С целью избежать ответственности задержанный решил воспрепятствовать действиям сотрудника полиции и несколько раз укусил правоохранителя за руку», — рассказали в прокуратуре.
В отношении челябинца утверждено обвинительное заключение по статье о применении насилия к представителю власти. Поскольку задержание произошло на территории Тюменской области, уголовное дело направили в Тюменский суд. За незаконный оборот наркотиков мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 6.8 КоАП РФ.