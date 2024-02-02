Боксеры из Татарстана извинились за драку с ветераном СВО в клубе

Полиция проводит проверку произошедшего инцидента. Глава СКР по Татарстану Валерий Липский поручил возбудить уголовное дело после драки, а прокурор Татарстана Альберт Суяргулов взял расследование под свой контроль. Спортсмены утверждают, что после инцидента поступали звонки и угрозы как к ним, так и к их близким. «Ветераны СВО — почетное звание, однако, к сожалению, есть такие люди, возвращаясь с боевых действий, забывающие о своей ответственности, которые возлагает на них этот статус, тем самым очерняя честь настоящих героев нашей страны», — сказал боксер Виталий Петряков. Боксеры также добавили, что сами активно оказывают поддержку российским бойцам и отправляют на передовую все необходимое.