В Кунгуре осужден водитель, который сбил насмерть 10-летнюю девочку

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель иномарки двигался по улице Подлесной. На перекрестке с улицей Спортивной он превысил допустимую скорость движения и совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на велосипеде.
В ДТП ребенок получил тяжелые травмы, от которых скончался в реанимации. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Суд признал вину мужчины, ему назначено два года лишения свободы в колонии-поселении. Также осужденного лишили права садиться за руль на два года.