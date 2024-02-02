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В Кунгуре осужден водитель, который сбил насмерть 10-летнюю девочку

ДТП случилось в селе Серга в июне 2023 года. 23-летний водитель Volkswagen сбил девочку на велосипеде. Суд признал его виновным в совершении преступления «Нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель иномарки двигался по улице Подлесной. На перекрестке с улицей Спортивной он превысил допустимую скорость движения и совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на велосипеде.

В ДТП ребенок получил тяжелые травмы, от которых скончался в реанимации. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Суд признал вину мужчины, ему назначено два года лишения свободы в колонии-поселении. Также осужденного лишили права садиться за руль на два года.