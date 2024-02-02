В Кунгуре осужден водитель, который сбил насмерть 10-летнюю девочку

В ДТП ребенок получил тяжелые травмы, от которых скончался в реанимации. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Суд признал вину мужчины, ему назначено два года лишения свободы в колонии-поселении. Также осужденного лишили права садиться за руль на два года.