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Мужчина погиб при пожаре в подвале пятиэтажного дома в Бобруйске

В Бобруйске мужчина погиб при пожаре в подвале пятиэтажки.
Источник: Комсомольская правда

В Бобруйске мужчина погиб при пожаре в подвале пятиэтажного дома. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении говорится, что в четверг, 1 февраля 2024 года, спасателям позвонила жительница пятиэтажного дома, который находится по улице Орджоникидзе. Она рассказала, что из подвала идет дым. Сотрудники МЧС во время тушения пожара нашли на полу в подвале погибшего мужчину. Его личность сейчас устанавливается. Сказано, что пожар повредил имущество в подвале. В МЧС отметили, что эвакуация жильцов подъезда пятиэтажного дома не проводилась.

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