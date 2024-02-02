Мужчина погиб при пожаре в подвале пятиэтажного дома в Бобруйске

В сообщении говорится, что в четверг, 1 февраля 2024 года, спасателям позвонила жительница пятиэтажного дома, который находится по улице Орджоникидзе. Она рассказала, что из подвала идет дым. Сотрудники МЧС во время тушения пожара нашли на полу в подвале погибшего мужчину. Его личность сейчас устанавливается. Сказано, что пожар повредил имущество в подвале. В МЧС отметили, что эвакуация жильцов подъезда пятиэтажного дома не проводилась.