В Новочеркасске 19-летний водитель сбил на «зебре» женщину с 6-летним ребенком

В Новочеркасске 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21124» сбил на «зебре» 55-летнюю женщину и ее 6-летнего ребенка. Пострадавшие попали в больницу, сообщают в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел вечером 1 февраля на проспекте Баклановском. Предварительно, молодой человек, поворачивая с улицы Сарматской, наехал на пешеходов, которые шли по переходу на зеленый свет.
— Пострадавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сейчас обстоятельства случившегося дополнительно проясняют сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Правоохранители напоминают водителям, что около пешеходных переходов всегда нужно снижать скорость. Нельзя отвлекаться за рулем на гаджеты и беседы с пассажирами.