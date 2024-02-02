Оператор «Кухни» и «Последнего богатыря» Павел Капинос умер в возрасте 48 лет

По ее словам, причина смерти — остановка сердца. Дата и место прощания с ним пока не объявлены.
«Невозможно заснуть этой ночью. Рассматриваю фотографии со съемок моего самого грустного фильма “8”. Снимали очень весело и дружно. На фото с нами наш талантливейший и красивейший оператор Паша Капинос. Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет», — написала она в своем Telegram-канале.
Меликян выразила соболезнования родным и близким Капиноса.
Также о его смерти сообщил писатель Сергей Минаев, с которым он работал на съемках «Духless 2».
«Умер потрясающе талантливый человек, один из лучших кинооператоров России, Павел Капинос. Не люблю штамп про “светлых людей”, но это именно про Пашу», — отметил он в Telegram-канале.
Павел Капинос родился 8 октября 1975 года. Он окончил операторский факультет ВГИКа. Капинос был режиссером фильмов «Изоляция» и «Прощай, любимый». Он был оператором «Духless 2», «Елки 5», «Кухня. Последняя битва», «Последний богатырь: Корень зла» и других.