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Оператор «Кухни» и «Последнего богатыря» Павел Капинос умер в возрасте 48 лет

Режиссер, сценарист и оператор Павел Капинос, снявший «Кухню», «Последнего богатыря» и «Беспринципных», умер в возрасте 48 лет, сообщила 2 февраля режиссер Анна Меликян.
Источник: РИА "Новости"

По ее словам, причина смерти — остановка сердца. Дата и место прощания с ним пока не объявлены.

«Невозможно заснуть этой ночью. Рассматриваю фотографии со съемок моего самого грустного фильма “8”. Снимали очень весело и дружно. На фото с нами наш талантливейший и красивейший оператор Паша Капинос. Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет», — написала она в своем Telegram-канале.

Меликян выразила соболезнования родным и близким Капиноса.

Также о его смерти сообщил писатель Сергей Минаев, с которым он работал на съемках «Духless 2».

«Умер потрясающе талантливый человек, один из лучших кинооператоров России, Павел Капинос. Не люблю штамп про “светлых людей”, но это именно про Пашу», — отметил он в Telegram-канале.

Павел Капинос родился 8 октября 1975 года. Он окончил операторский факультет ВГИКа. Капинос был режиссером фильмов «Изоляция» и «Прощай, любимый». Он был оператором «Духless 2», «Елки 5», «Кухня. Последняя битва», «Последний богатырь: Корень зла» и других.

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