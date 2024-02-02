Оператор «Кухни» и «Последнего богатыря» Павел Капинос умер в возрасте 48 лет

«Невозможно заснуть этой ночью. Рассматриваю фотографии со съемок моего самого грустного фильма “8”. Снимали очень весело и дружно. На фото с нами наш талантливейший и красивейший оператор Паша Капинос. Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет», — написала она в своем Telegram-канале.