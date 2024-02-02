В Севастополе остановлены паромы и катера

Паромы и катер на линии «Артбухта — Северная» в Севастополе в пятницу приостановили движение. Об этом сообщается в Telegram-канале севастопольской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.