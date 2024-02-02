В Севастополе остановлены паромы и катера

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым. Паромы и катер на линии «Артбухта — Северная» в Севастополе в пятницу приостановили движение. Об этом сообщается в Telegram-канале севастопольской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Катер и паром на линии “Артбухта — Северная” приостанавливают движение», — сказано в сообщении.
Отмечается, что приостановка произведена из-за погодных условий и возобновится с их улучшением.
Накануне работу катеров в Севастополе также ограничивали из-за повышенных мер безопасности.