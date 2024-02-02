Обвиняемый в убийстве африканского аспиранта УрФУ в Екатеринбурге дал показания в суде

Напомним, убийство произошло 17 августа 2023 года около кафе «Бургер-кинг» в центре Екатеринбурга. Как рассказал Рей, друг погибшего, Франсуа Нджелассили — уроженец Габона, в Екатеринбург приехал в 2014 году. 17 августа он вместе с друзьями пошел в клуб, чтобы отметить национальный праздник своей родины. Затем с девушкой зашел поужинать в «Бургер-кинг», где на него обратили внимание два нетрезвых посетителя. «Они называли его негром и хотели просто избавиться от него», — рассказал Рей.