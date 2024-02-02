Обвиняемый в убийстве африканского аспиранта УрФУ в Екатеринбурге дал показания в суде

«Умысла убивать не было. Я действовал в целях самообороны», — заявил при этом свердловчанин, его слова передает «КП-Екатеринбург».
Напомним, убийство произошло 17 августа 2023 года около кафе «Бургер-кинг» в центре Екатеринбурга. Как рассказал Рей, друг погибшего, Франсуа Нджелассили — уроженец Габона, в Екатеринбург приехал в 2014 году. 17 августа он вместе с друзьями пошел в клуб, чтобы отметить национальный праздник своей родины. Затем с девушкой зашел поужинать в «Бургер-кинг», где на него обратили внимание два нетрезвых посетителя. «Они называли его негром и хотели просто избавиться от него», — рассказал Рей.
«Фомин нанес два удара ножом, второй из которых оказался фатальным. Оружие убийства установлено, но не найдено. Фомин выбросил нож в мусорку у моста на Малышева. Найти его не удалось, так как через сутки был День города и все баки были опустошены», — заявил адвокат семьи африканца Алексей Екимов.
Фомин пытался «залечь на дно» у родителей в Артемовском. Однако вечером этого же дня его задержали.
Аспирант-африканец отлично учился, в прошлом году стал студентом года в УрФУ, занимался танцами, футболом и боксом. Родители Франсуа также долгое время жили в России, здесь живут и его четыре родные сестры.
В отношении инспекторов 3-й роты полка ДПС Екатеринбурга Ивана Олейникова и Геннадия Изергина, которые находились рядом, но не предотвратили преступление, возбуждено уголовное дело по ст. «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», ведется расследование. Им грозит до 10 лет лишения свободы.