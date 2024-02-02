О потерях Киева, стратегической инициативе РФ и сбитом Ил-76. Шойгу выступил в Минобороны

Как подчеркнул министр, российские военные сохраняют стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения. Он также рассказал об ударах по украинской военной инфраструктуре, отметил циничность действий Киева в связи с атакой на Ил-76 с украинскими пленными и поздравил военных с годовщиной победы в Сталинградской битве.
ТАСС собрал основные заявления Шойгу.
О ситуации в зоне СВО
«После провала контрнаступления противника Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Наши подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля, улучшают свое положение по переднему краю. Группировки российских войск продолжают методично снижать боевой потенциал противника».
Российские военные освободили Веселое, Крахмальное и Табаевку.
Киев «бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации», чтобы «не допустить обрушения обороны».
Об ударах по военной инфраструктуре
«В январе российские вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников».
О сбитом Ил-76
Украинские власти, которые устраивают теракты против мирных жителей России, «не гнушаются уничтожать и своих граждан»: «Так, на прошлой неделе с украинской территории был атакован и сбит российский транспортный самолет с военнослужащими Украины, подлежащими обмену. Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления».
О предстоящих выборах
Подготовка к предстоящим президентским выборам, в том числе в зоне СВО, «вступила в завершающую стадию»: «Детально прорабатываются вопросы участия в выборах военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала вооруженных сил. Особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции».
Об учебной авиации
Минобороны РФ расширяет материальную базу учебных заведений Воздушно-космических сил и увеличивает набор курсантов, чтобы обеспечить качественную начальную подготовку летчиков. «Предприятия промышленности разрабатывают перспективные образцы самолетов для обновления парка учебной авиации».