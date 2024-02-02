О потерях Киева, стратегической инициативе РФ и сбитом Ил-76. Шойгу выступил в Минобороны

Украинские власти, которые устраивают теракты против мирных жителей России, «не гнушаются уничтожать и своих граждан»: «Так, на прошлой неделе с украинской территории был атакован и сбит российский транспортный самолет с военнослужащими Украины, подлежащими обмену. Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления».