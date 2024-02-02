В центре Кишинева машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем и врезалась в столб: На место происшествия прибыли еще несколько бригад медиков

— ДТП произошло в 11.05, — рассказала «КП» в Молдове пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати. — Пострадали двое сотрудников скорой помощи, а также водитель и пассажир «Дачии», все четверо пострадавших были доставлены в больницу. Установлено, что карета скорой помощи двигалась с маяком и звуковым сигналом, в салоне находился пациент. Начато расследование для установления всех обстоятельств ДТП.