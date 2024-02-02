В центре Кишинева машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем и врезалась в столб: На место происшествия прибыли еще несколько бригад медиков

В самом центре Кишинева, возле здания МВД, на пересечении бульвара Штефана чел Маре и ул. В. Александри, машина скоро помощи столкнулась с автомобилем «Дачия» утром, около 11 часов, 2 февраля 2024.
В результате столкновения «скорую» откинуло на пешеходный переход, и она врезалась в столб.
Наш корреспондент стал свидетелем происшествия и снял видео из окна троллейбуса.
На место ДТП выехали 3 бригады медиков.
— ДТП произошло в 11.05, — рассказала «КП» в Молдове пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати. — Пострадали двое сотрудников скорой помощи, а также водитель и пассажир «Дачии», все четверо пострадавших были доставлены в больницу. Установлено, что карета скорой помощи двигалась с маяком и звуковым сигналом, в салоне находился пациент. Начато расследование для установления всех обстоятельств ДТП.