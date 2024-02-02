В Казани школьница пришла на уроки с зашитом ртом

В Казани шестиклассница зашила себе рот в качестве наказания. В таком виде она пришла на уроки. Об этом «КП-Казань» сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
Девочка учится в одной из образовательных учреждениях Приволжского района. Когда она зашла в здание, ее сразу заметила администрация школы. Сотрудники вызвали медиков. В результате школьницу увезли в больницу.
В медучреждении швы девочке сняли. Там она призналась, что провела экзекуцию сама себе. На днях несовершеннолетняя словами обидела своего друга. Затем она раскаялась о содеянном, поэтому решила сама себя наказать.