Адвокату из Кызылординской области дали пять лет за вымогательство

В конце концов юриста задержали и отправили под суд по уголовному обвинению. В суде его вину доказали за счет множества доказательств, от свидетельских показаний до квитанций о переводе денег и заключений экспертов. Адвокат подал апелляционную жалобу, но судебная коллегия по уголовным делам Кызылординского областного суда не стала отменять приговор нижестоящей инстанции. Вердикт вступил в законную силу.