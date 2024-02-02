На Донбассе в ходе СВО погиб контрактник Евгений Кетов из Пермского края

Кудымкарский округ 2 февраля простился с 44-летним земляком Кетова Евгения Яковлевича, погибшего в ходе проведения спецоперации. Окружные власти сообщили о его гибели при исполнении воинского долга на территории Донбасса.
Евгений Кетов родился 15 декабря 1979 года в деревне Захарова Кудымкарского района Пермской области. Учился в Егоровской средней общеобразовательной школе, после ее окончания поступил в Лесотехническую школу Кудымкара.
В 2000 году Евгения Кетова призвали на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Вернувшись из армии, с 2002 года он начал свою трудовую деятельность в колхозе им. Кирова.
В сентябре 2023 года Евгений Кетов принял решение заключить контракт с Минобороны РФ, 27 декабря он погиб при исполнении воинского долга на территории Донбасса.
Прощание с земляком прошло 2 февраля в деревне Мижуева Кудымкарского муниципального округа.
Администрация Кудымкарского округа выражает соболезнования родным и близким земляка, погибшего в ходе специальной военной операции.