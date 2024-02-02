Воронежские власти назвали фейком сообщения о сборе средств для раненых в «полевом госпитале»

В Воронеже по школьным и другим чатам, а также в формы обратной связи СМИ 2 февраля стали поступать фейковые сообщения. В них неизвестные призывают к сбору средств для раненых в мифический полевой госпиталь. Об этом предупредили граждан в правительстве области.