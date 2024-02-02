Воронежские власти назвали фейком сообщения о сборе средств для раненых в «полевом госпитале»

В Воронеже по школьным и другим чатам, а также в формы обратной связи СМИ 2 февраля стали поступать фейковые сообщения. В них неизвестные призывают к сбору средств для раненых в мифический полевой госпиталь. Об этом предупредили граждан в правительстве области.
В сообщениях некие неизвестные просят деньги якобы на нужды раненых. А «полевой госпиталь» обустроили «на 45 стрелковой дивизии». При этом авторы фейка утверждают, что пациенты «живут в палатках прямо на земле».
В пресс-службе облправительстве пояснили, что сведения не соответствуют действительности. Там призвали граждан пользоваться только официальной информацией и не отдавать деньги, поверив сообщениям от неизвестных.
— Сведения о распространении указанных выше сообщений уже переданы в компетентные органы, — подытожили в облправительстве.