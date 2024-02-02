В Самарской области возбудили дело после падения ребенка в колодец

По данным следователей, 31 января в селе Кротовка Кинель — Черкасского района шестилетний ребенок упал в открытый колодец, в результате чего получил телесные повреждения. Прокуратура Самарской области сообщила в своем Telegram-канале, что мальчик получил повреждения спины. Сейчас он находится на лечении в стационаре Самарской областной клинической больницы Середавина.