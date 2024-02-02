Нижегородец вернулся домой после российско-украинского обмена военнопленными

Среди спасенных пленных оказался и нижегородец Александр С. Осенью 2023 года его родители обратились к уполномоченному по правам человека в Нижегородской области Оксане Кислициной с просьбой отыскать и помочь их сыну. Тогда регион обратился к федеральному уполномоченному Татьяне Москальковой и силовым ведомствам.