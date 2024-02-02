Нижегородец вернулся домой после российско-украинского обмена военнопленными

Военнослужащий из Нижегородской области вернулся на родину после обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщил помощник уполномоченного по правам человека в регионе Игорь Михайлушкин.
Напомним, 31 января после длительных переговоров домой вернулись 195 российских военнослужащих, которые попали в плен во время СВО. В обмен украинская сторона также получила 195 своих бойцов.
Как отметили в Минобороны, военных доставили в Москву на самолетах ВКС России, чтобы они прошли лечение в подведомственных больницах.
Среди спасенных пленных оказался и нижегородец Александр С. Осенью 2023 года его родители обратились к уполномоченному по правам человека в Нижегородской области Оксане Кислициной с просьбой отыскать и помочь их сыну. Тогда регион обратился к федеральному уполномоченному Татьяне Москальковой и силовым ведомствам.
«В результате мы смогли добиться возвращения нижегородского военнослужащего из плена. Мама очень рада, что сын возвращается домой», — подчеркнул Михайлушкин.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что двое пилотов подразделения Захара Прилепина «Сталь» погибли при вражеской атаке.