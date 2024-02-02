Мокрый снег и штормовой ветер — на Крым надвигается опасная погода

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 5 февраля в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки,» — сказано в сообщении ведомства.