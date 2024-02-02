Мокрый снег и штормовой ветер — на Крым надвигается опасная погода

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым. Мокрый снег и ветер с порывами до 30 метров в секунду ожидаются в Крыму 5 февраля и в ночь на 6 число. В этой связи региональное управление МСЧ России объявляет штормовое предупреждение.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 5 февраля в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки,» — сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, 5 февраля и ночью 6 февраля на территории полуострова ожидается усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра до 25−30 м/с, в южных районах и горах — до 35 м/с.
В ведомстве предупреждают о вероятности увеличения количества ДТП, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
В МЧС призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также ограничить выезды на личном транспорте.