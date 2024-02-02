Волгоградца наказали за избиение женщины на остановке

2 февраля Центральный райсуд Волгограда оштрафовал Дмитрия Д. за нападение на женщину на остановке общественного транспорта. Конфликт случился на улице 7-й Гвардейской Дивизии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, мужчина начал снимать прохожих на свой телефон. В кадр попали потерпевшая и ее брат. Женщина потребовала прекратить съемку и размахивала руками.
— В ходе словесного конфликта мужчина нанес ей телесные повреждения в виде гематомы правого локтевого сустава, травматического отека мягких тканей правой ключицы, из-за чего последняя испытала сильную физическую боль, — уточнили в облсуде.
Служитель Фемиды наказал мужчину на 5 тысяч рублей по статье 6.1.1 КоАП (побои). Постановление не вступило в силу.