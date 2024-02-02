Волгоградца наказали за избиение женщины на остановке

2 февраля Центральный райсуд Волгограда оштрафовал Дмитрия Д. за нападение на женщину на остановке общественного транспорта. Конфликт случился на улице 7-й Гвардейской Дивизии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, мужчина начал снимать прохожих на свой телефон. В кадр попали потерпевшая и ее брат. Женщина потребовала прекратить съемку и размахивала руками.