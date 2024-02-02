В Прикамье из-за рухнувшей на пенсионера глыбы льда с крыши возбудили дело

31 января днём с крыши жилого дома по ул. Коммунистическая посёлка Яйва Александровского округа упали лёд и снег. Они обрушились на 70-летнего мужчину, который шёл мимо. В результате пожилой человек получил различные травмы. Ему оказали медицинскую помощь.