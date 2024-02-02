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В Прикамье из-за рухнувшей на пенсионера глыбы льда с крыши возбудили дело

ЧП произошло 31 января.

Дело возбудили в Александровске после падения льда и снега на прохожего.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило дело по признакам преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

31 января днём с крыши жилого дома по ул. Коммунистическая посёлка Яйва Александровского округа упали лёд и снег. Они обрушились на 70-летнего мужчину, который шёл мимо. В результате пожилой человек получил различные травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

Следователь продолжает проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Люберцах упавший с крыши снег убил пермяка рядом с военкоматом.

ЖКХ