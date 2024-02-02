СБУ заявила об аресте недвижимости экс-депутата Рады Царева

«Благодаря СБУ арестована недвижимость Олега Царева почти на полмиллиарда гривен (более 13 миллионов долларов — ред.)», — говорится в сообщении ведомства. По данным спецслужбы, под арест попала квартира в центре Днепропетровска и земельный участок в Киевской области. Кроме того, СБУ утверждает, что «арестованы» два имущественных комплекса, якобы принадлежавших Цареву, в российском Крыму.