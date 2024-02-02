СБУ заявила об аресте недвижимости экс-депутата Рады Царева

«Благодаря СБУ арестована недвижимость Олега Царева почти на полмиллиарда гривен (более 13 миллионов долларов — ред.)», — говорится в сообщении ведомства. По данным спецслужбы, под арест попала квартира в центре Днепропетровска и земельный участок в Киевской области. Кроме того, СБУ утверждает, что «арестованы» два имущественных комплекса, якобы принадлежавших Цареву, в российском Крыму.
В ночь на 27 октября 2023 года на Царева в Ялте было совершено покушение. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь убить. ФСБ 31 октября сообщила о задержании местного жителя, который по заданию СБУ организовал слежку за пострадавшим.