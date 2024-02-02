Чудесное спасение: Жительница Кишинева выпала с балкона девятого этажа, но одеждой зацепилась за перила и висела, пока ее не сняли спасатели

Инцидент произошёл в Кишиневе утром 2 февраля на Чеканах. В службу 112 позвонил очевидец и сообщил, что с балкона 9-го этажа головой вниз свисает женщина и зовёт на помощь.
На место ЧП прибыли полиция, врачи и сотрудники ГИЧС. Спасатели добрались до женщины по выдвижной лестнице и благополучно спустили на землю.
Как выяснилось, ей стало плохо, она вышла на балкон подышать свежим воздухом. Внезапно потеряла равновесие и выпала, однако успела зацепиться за балконные перила, пишет echipa.md.
Гражданку госпитализировали с переохлаждением и травмами ног. Расследование случившегося продолжается.