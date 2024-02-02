В Москве педиатр глумилась над мальчиком, отец которого погиб в СВО

По данному факту столичный главк СК РФ проводит проверку. «Бастрыкин поручил… возбудить уголовное дело и расследовать все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты предварительного следствия поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.