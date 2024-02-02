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В Москве педиатр глумилась над мальчиком, отец которого погиб в СВО

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против московского педиатра, которая насмехалась над тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу ребенком и оправдывала действия ВСУ.
Источник: © РИА Новости

Как отмечается в Telegram-канале СК РФ, педиатр московской поликлиники, судя по сообщениям СМИ, во время приема пациентов «высказывала негативные комментарии относительно действий военнослужащих Вооруженных сил РФ в рамках проведения специальной военной операции».

«Узнав, что 7-летний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне СВО, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины», — информирует ведомство.

По данному факту столичный главк СК РФ проводит проверку. «Бастрыкин поручил… возбудить уголовное дело и расследовать все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты предварительного следствия поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

СК