В Москве педиатр глумилась над мальчиком, отец которого погиб в СВО

Как отмечается в Telegram-канале СК РФ, педиатр московской поликлиники, судя по сообщениям СМИ, во время приема пациентов «высказывала негативные комментарии относительно действий военнослужащих Вооруженных сил РФ в рамках проведения специальной военной операции».
«Узнав, что 7-летний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне СВО, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины», — информирует ведомство.
По данному факту столичный главк СК РФ проводит проверку. «Бастрыкин поручил… возбудить уголовное дело и расследовать все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты предварительного следствия поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.