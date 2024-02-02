Группу нижегородцев будут судить за сбыт фальшивых евро из Турции

Согласно информации, сотрудники УЭБиПК пресекли незаконную деятельность, которая была начала в мае 2022 года. Группа нижегородцев организовала доставку фальшивых купюр из Турции. После этого они сбыли 96 фальшивых купюр через банкоматы одного из российских банков. Далее при помощи карты бывшего сотрудника банка сняли наличные деньги по рыночному курсу.