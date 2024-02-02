Группу нижегородцев будут судить за сбыт фальшивых евро из Турции

Группу нижегородцев осудят за сбыт фальшивых евро из Турции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, сотрудники УЭБиПК пресекли незаконную деятельность, которая была начала в мае 2022 года. Группа нижегородцев организовала доставку фальшивых купюр из Турции. После этого они сбыли 96 фальшивых купюр через банкоматы одного из российских банков. Далее при помощи карты бывшего сотрудника банка сняли наличные деньги по рыночному курсу.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту проживания пяти фигурантов. В ходе обыска они изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, а также документы.
Кроме того, было заведено уголовное дело по статье «хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты». По уголовному делу было проведено несколько экспертиз. Также суд наложил арест на имущество фигурантов на общую сумму свыше 3 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.