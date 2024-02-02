Семейную пару из Беларуси похитили и ограбили на Пхукете

Как пишет в пятницу издание, 29 января около 10 утра (06:00 по минскому времени) преступники на черном микроавтобусе Hundai преградили дорогу и остановили в одном из районов города Пхукет мотоцикл, на котором передвигалась белорусская пара. После они затолкали мужчину и женщину в свой микроавтобус и там заставили перевести на свои счета криптовалюту на сумму 901 200 долларов. Затем похитители отвезли жертв в другой район города и там отпустили.