Семейную пару из Беларуси похитили и ограбили на Пхукете

Ранее СМИ утверждало, что ограблению подверглись российские граждане, однако потерпевшими оказались белорусы.
Как пишет в пятницу издание, 29 января около 10 утра (06:00 по минскому времени) преступники на черном микроавтобусе Hundai преградили дорогу и остановили в одном из районов города Пхукет мотоцикл, на котором передвигалась белорусская пара. После они затолкали мужчину и женщину в свой микроавтобус и там заставили перевести на свои счета криптовалюту на сумму 901 200 долларов. Затем похитители отвезли жертв в другой район города и там отпустили.
Двое подозреваемых в совершении преступления россиян были обнаружены полицией в местах их проживания, еще двоих задержали в международном аэропорту Пхукета, когда те пытались вылететь в Россию. Пятый был задержан в одном из массажных салонов Пхукета. Именно его полиция считает организатором преступления, в связи с чем допрос велся отдельно от остальных.
Задержанные отрицают свою виновность, но уже находятся под арестом. Следствие продолжается, пишет газета.
Что касается потерпевших, то, по данным полиции, они прибыли на Пхукет еще в декабре прошлого года. Белорусы рассказали правоохранителям, что не были знакомы с обвиняемыми, которые, в свою очередь, оказались на острове в январе.