Под Пинском легковушка наехала на пешеходов после столкновения с автобусом

Согласно предварительным данным, 2 февраля, в пятницу, примерно в 10 часов 57-летний житель Пинска, который находился за рулем автобуса МАЗ, ехал по дороге Н-205 «Доброславка — Молодельчицы». Уточняется, что на 24 километре названной автодороги на закруглении он не справился с управлением и врезался в автомобиль Volkswagen, который стоял на левой обочине по ходу движения.