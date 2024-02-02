На Урале простились с участниками СВО, погибшими в ДТП с автобусом

В пятницу, 2 февраля, в Новоуральске прошло прощание с погибшими в ДТП участниками СВО и риэлтором. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Тюменцев.
Прощание с погибшими прошло с 11:00 до 13:00 в Похоронном доме на улице Фурманова, 32А.
— Никите Воробьеву и Александру Ошуркову было по 30 лет. Оба служили в воинской части в Новоуральске по контракту. Вместе с нашими ребятами погибла Наталья Жаровская, риелтор, — рассказал глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев.
Напомним, трагедия произошла 29 января. Автобус, перевозивший детскую команду по хоккею, столкнулся с легковым автомобилем. В результате погибло трое пассажиров легковушки. Позже, в машине скорой помощи, ушел из жизни тренер хоккеистов. Водитель автобуса, у которого лопнуло колесо, отправили в СИЗО.