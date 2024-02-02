На Урале простились с участниками СВО, погибшими в ДТП с автобусом

— Никите Воробьеву и Александру Ошуркову было по 30 лет. Оба служили в воинской части в Новоуральске по контракту. Вместе с нашими ребятами погибла Наталья Жаровская, риелтор, — рассказал глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев.