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Два человека пострадали из-за возгорания паров спирта на производстве в Нижнем Новгороде

Пострадавшие получили ожоги.
Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде два человека пострадали на производстве из-за возгорания паров спирта. Об этом сообщает региональная Госинспекция по труду.

Инцидент произошел 2 февраля в производственном цеху ООО «ТСН-Электро» в Канавинском районе. Там во время работы воспламенились пары спирта, и двое сотрудников получили ожоги. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Напомним, похожий случай произошел в начале января в Дзержинске. Там серьезно пострадала 49-летняя сотрудница химического производства: при переливании горючая жидкость воспламенилась, огонь перекинулся на одежду. После этого СК возбудил уголовное дело.

несчастный случай