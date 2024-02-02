В Новосибирской области произошло ДТП с тремя большегрузами

В Каргатском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП с участием трех большегрузов. Фуры столкнулись около 18:00 на участке трассы Р-254 между селом Убинское и Каргатом.
— Водитель грузового автомобиля Scania столкнулся с попутным грузовым автомобилем Shacman. После этого автомобиль Scania, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовым автомобилем «КАМАЗ», — рассказали в региональном УГИБДД.
Одна из машин перевернулась, груз рассыпался на проезжую часть. В аварии пострадал 41-летний водитель «КАМАЗ».