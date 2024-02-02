«Это пыточная, а не больница»: Врача «краснодарского каннибала» осудили на два года колонии-поселения

«Дмитрия поместили в больницу МОТБ-19. По документам врачи решили, что у него туберкулез, хотя когда Бакшеева собирались перевозить мы предупреждали, что он инсулинозависимый и ничем не болеет. О том, что Дмитрий лежал в этой больнице мы узнали уже после того, как он умер. Нам долго не отдавали его тело, а когда мы забрали его, обнаружили странные порезы и синяки на руках», — рассказал Алексей Аванесян.