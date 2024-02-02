«Это пыточная, а не больница»: Врача «краснодарского каннибала» осудили на два года колонии-поселения

Страшное убийство в сентябре 2017 года в Краснодаре шокировало всю Россию. Тогда дорожные рабочие наткнулись на мобильник с жуткими селфи мужчины с отрезанной кистью женской руки в зубах. Мужчину сразу же окрестили «краснодарским каннибалом», а его жену признали виновной в подстрекательстве в убийстве. Дмитрий и Наталья Бакшеевы получили по 12 и 10 лет тюрьмы, но правозащитник уверены, что пара не совершала тех зверств, которые на них повесили.
«Дима всю жизнь был как ребенок. Экспертиза признала его вменяемым, но он психически нездоров. Ему всю жизнь было как будто 14 лет. Весь хлам, что он видел на улице, он тащил домой», — сообщает адвокат по особо важным делам Алексей Аванесян.
Также Дмитрий Бакшеев переболел туберкулезом, но болезнь вылечили и «каннибал» был не опасен для общества, но вынужден был колоть три раза в день гормоны. Во время следствия к мужчине приходили полицейские и адвокаты. Но посте того, как Дмитрия повезли в Ростов, его поместили в больницу. Местные врачи были уверены в его болезни.
«Дмитрия поместили в больницу МОТБ-19. По документам врачи решили, что у него туберкулез, хотя когда Бакшеева собирались перевозить мы предупреждали, что он инсулинозависимый и ничем не болеет. О том, что Дмитрий лежал в этой больнице мы узнали уже после того, как он умер. Нам долго не отдавали его тело, а когда мы забрали его, обнаружили странные порезы и синяки на руках», — рассказал Алексей Аванесян.
Правозащитник начали выяснять причины ужасных следов на теле. Им удалось узнать, что из туберкулезного отделения мужчину перевели в психиатрическое. Хотя медицинская экспертиза показала, что Дмитрий вменяем.
«Сами врачи во время суда не скрывали, что просто привязали Дмитрия к кровати. Ему не делали необходимые уколы. Бакшеев впал в кому и умер в безумных муках», — поделился адвокат.
Уже после обнародования жутких подробностей смерти Дмитрия Бакшеева к адвокату начали обращаться бывшие заключенные, которые также лежали в этой больнице.
«Люди мне рассказывали, про эту пыточную. Так они сами называют это больницу. Кому-то перед кроватью вешали петлю, то есть оказывали психологическое насилие, кого-то также привязывали кровати», — сообщил Алексей Аванесян.
В деле Дмитрия суд признал, что в халатном отношении к пациенту виновна эндокринолог Лусина Григорян — она вовремя не вколола Бакшееву инсулин. Но из-за сроков давности врач смогла избежать наказания. Бывшему заведующему больницы МОТБ-19 Таграну Мкртчяну назначили два годам колонии-поселения.
На данный момент приговор не вступил в законную силу.