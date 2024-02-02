В Ташкенте в тоннеле произошло ДТП с участием 5 автомобилей: есть пострадавшие — видео

— Lacetti, за рулем которого находился 32-летний водитель;

— Matiz под управлением 35-летнего гражданина;

— Matiz, за рулем которого находился 20-летний водитель;

— Spark, за рулем которого находился 34-летний гражданин;

— Spark под управлением 32-летнего водителя.