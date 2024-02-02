В Ташкенте в тоннеле произошло ДТП с участием 5 автомобилей: есть пострадавшие — видео

Как сообщает пресс-служба УБДД ГУВД Ташкента, сегодня, 2 февраля, примерно в 18:30 на улице Фурката Шайхантахурского района произошло ДТП с участием 5 автомобилей:
— Lacetti, за рулем которого находился 32-летний водитель;
— Matiz под управлением 35-летнего гражданина;
— Matiz, за рулем которого находился 20-летний водитель;
— Spark, за рулем которого находился 34-летний гражданин;
— Spark под управлением 32-летнего водителя.
В результате ДТП двое граждан, ремонтировавших технически неисправный Matiz, за рулем которого находился 20-летний парень, получили легкие телесные повреждения. Им была оказана первая медицинская помощь сотрудниками скорой помощи.
По данному факту проводится доследственная проверка.