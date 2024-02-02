ABC News: США атакуют объекты в Сирии в ответ на удар по базе в Иордании

Как утверждает ABC News, атака стала ответом на удар проиранских группировок по американской базе на границе Иордании и Сирии в конце января. Погибли трое американских военных, десятки пострадали.
В Сирии были атакованы проиранские военизированные группировки, утверждает Al Hadath. Телеканал сообщает о трех волнах ударов американскими самолетами.
По информации «РИА Новости», удар был нанесен беспилотниками по трем позициям союзных сирийской армии сил к югу от города Эль-Маядин. Источник российского госагентства предполагает, что БПЛА были запущены с американской базы на месторождении нефти Омар в Дейр-эз-Зоре.
Леонид Уварчев