ABC News: США атакуют объекты в Сирии в ответ на удар по базе в Иордании

По информации «РИА Новости», удар был нанесен беспилотниками по трем позициям союзных сирийской армии сил к югу от города Эль-Маядин. Источник российского госагентства предполагает, что БПЛА были запущены с американской базы на месторождении нефти Омар в Дейр-эз-Зоре.