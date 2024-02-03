Российские ПВО на подлете к Воронежу обнаружили и уничтожили украинский БПЛА

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — указал он.
1 февраля Гусев сообщил, что дежурные средства ПВО перехватили два украинских беспилотника на юге Воронежской области.
Ранее в этот день в Минобороны сообщили об уничтожении шести украинских беспилотников над территориями Воронежской и Белгородской областей. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением летательных аппаратов была пресечена около 6:30.
Тогда же стало известно, что российские системы ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области и еще один над Курской.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.