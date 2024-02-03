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Российские ПВО на подлете к Воронежу обнаружили и уничтожили украинский БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Воронежу. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — указал он.

1 февраля Гусев сообщил, что дежурные средства ПВО перехватили два украинских беспилотника на юге Воронежской области.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили об уничтожении шести украинских беспилотников над территориями Воронежской и Белгородской областей. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением летательных аппаратов была пресечена около 6:30.

Тогда же стало известно, что российские системы ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области и еще один над Курской.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.