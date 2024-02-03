Россиянин бежал от мобилизации и попал в тюрьму в Казахстане

Сейчас Алексей ждёт, когда его переведут из карантина в отряд, чтобы устроиться на работу. Он автослесарь, но в последнее время работал пекарем. Надеется помогать семье в России. Матери и дедушке, к слову, парень боится сообщать, что у него проблемы с законом, чтобы не расстраивать. Он надеется, что отбыв наказание, сможет остаться в Казахстане.