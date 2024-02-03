Стало известно, кто погиб в машине, раздавленной фурой в Хабаровском крае

Напомним, жуткая авария произошла 2 февраля на подъезде к Комсомольску-на-Амуре. Водитель Isuzu Giga пошёл на обгон трактора и по неосторожности врезался в сельхозмашину. От удара грузовик потерял контроль над движением, вылетел на встречную полосу, столкнул Toyota Camry в кювет и упал на неё сверху.