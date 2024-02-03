Стало известно, кто погиб в машине, раздавленной фурой в Хабаровском крае

В Хабаровском крае грузовик раздавил Toyota Camry после наезда на трактор. Личность погибшего опознали после извлечения легковушки из-под большегруза, сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.
Напомним, жуткая авария произошла 2 февраля на подъезде к Комсомольску-на-Амуре. Водитель Isuzu Giga пошёл на обгон трактора и по неосторожности врезался в сельхозмашину. От удара грузовик потерял контроль над движением, вылетел на встречную полосу, столкнул Toyota Camry в кювет и упал на неё сверху.
В результате ДТП легковушка превратилась в расплющенную груду металла. Машину вытаскивали с помощью спасательного оборудования. После извлечения было установлено, что в ней находился только один человек — 25-летний водитель из Комсомольска-на-Амуре. Мужчина погиб на месте.
Виновник происшествия и водитель трактора получили травмы. Их доставили в больницу для осмотра и оказания необходимой медпомощи.
По факту смертельного ДТП проводится проверка, ход которой контролирует районная прокуратура.