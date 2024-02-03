МО РФ: разведчики на купянском направлении уничтожили грузовик ВСУ с боеприпасами

«Работали в течение нескольких дней, вычисляли передвижение противника. Потом мы засекли, что боевики ВСУ укрепляют свои позиции, и произвели сбросы гранат. Также засекли автомобиль, который осуществлял подвоз боеприпасов на позицию артиллерийского орудия М-777. Автомобиль уничтожил оператор FPV-дронов, а по орудию работала уже наша артиллерия, которой мы передали точные координаты», — приводятся в сообщении слова начальника расчета БПЛА с позывным Дед.