Десантники уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

«В ходе выполнения боевых задач, десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 “Гиацинт-Б” по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований», — рассказали в ведомстве.
Сообщается, что корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотного летательного аппарата, который также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение.
«Сегодня нам пришли две цели — это районы временного размещения личного состава ВСУ на том берегу. Мы по ним отработали с минимальной корректировкой. Поразили по заданным координатам. Результат нам уже передали по радиостанции. Уничтожили много противников», — процитировали в министерстве командира орудия с позывным «Роман».
По данным Минобороны от пятницы, за сутки на Херсонском направлении Украина потеряла около 35 военнослужащих, танк, артиллерийскую систему М777 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».