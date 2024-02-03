Десантники уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

«Сегодня нам пришли две цели — это районы временного размещения личного состава ВСУ на том берегу. Мы по ним отработали с минимальной корректировкой. Поразили по заданным координатам. Результат нам уже передали по радиостанции. Уничтожили много противников», — процитировали в министерстве командира орудия с позывным «Роман».