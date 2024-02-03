Нашли, когда было уже поздно: мужчина погиб в пожаре в Хабаровском крае

Страшное стечение обстоятельств, рок судьбы или чья-то месть? Пока ответить на вопрос «что произошло в ночь с 1 на 2 февраля» невозможно. Однако в этом уже пытается разобраться следственный отдел Комсомольска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Организована проверка по признакам статьи «Причинение смерти по неосторожности».