Нашли, когда было уже поздно: мужчина погиб в пожаре в Хабаровском крае

Страшное стечение обстоятельств, рок судьбы или чья-то месть? Пока ответить на вопрос «что произошло в ночь с 1 на 2 февраля» невозможно. Однако в этом уже пытается разобраться следственный отдел Комсомольска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Организована проверка по признакам статьи «Причинение смерти по неосторожности».
По данным следствия, в ночь с 1 на 2 февраля в садоводческом товариществе Комсомольского района загорелся жилой дом. Во время тушения спасатели нашли мужчину, к сожалению, без признаков жизни. По предварительным данным, погибший — собственник дома.
Следственная группа работает на месте происшествия и опрашивает свидетелей, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.