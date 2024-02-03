Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

«В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что в результате падения обломков уничтоженного беспилотника в хуторе Подольхи в одном частном домовладении были выбиты окна, а также повреждены кровля, фасад, забор и припаркованный автомобиль КАМАЗ.
Глава Белгородской области добавил, что обход территории, над которой был ликвидирован БПЛА, будет продолжен в светлое время суток.
Ранее, 1 февраля, в Минобороны сообщили об уничтожении шести украинских беспилотников над территориями Воронежской и Белгородской областей. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением летательных аппаратов была пресечена около 6:30.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.